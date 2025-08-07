Минобороны: ПВО уничтожила 43 украинских дрона

Российские дежурные средства ПВО утром 7 августа ликвидировали более 40 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«С 6.20 до 10.35 мск... уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.

Так, 22 дрона сбили над Брянской областью, 18 – над Крымом, два – над Смоленской областью. Еще один БПЛА уничтожили в Калужской области.

Ночью 7 августа над Россией сбили 82 украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».


ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
