Минобороны: ПВО уничтожила 43 украинских дрона
7 августа 202512:10
Российские дежурные средства ПВО утром 7 августа ликвидировали более 40 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«С 6.20 до 10.35 мск... уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.
Так, 22 дрона сбили над Брянской областью, 18 – над Крымом, два – над Смоленской областью. Еще один БПЛА уничтожили в Калужской области.
Ночью 7 августа над Россией сбили 82 украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».
