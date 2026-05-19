Эстония не разрешала Украине использовать своё воздушное пространство для БПЛА
Власти Эстонии не разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для беспилотников. Как пишет RT, об этом заявил глава Минобороны республики Ханно Певкур.
Также он отметил, что Киев не запрашивал у Таллина такого разрешения
«Я также связался с министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым сразу после инцидента... Он извинился за произошедшее», — заключил министр.
Ранее Певкур заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Эстонии впервые самостоятельно сбила БПЛА над территорией страны беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
