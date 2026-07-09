На «Тверской нефтебазе» произошло возгорание после атаки БПЛА
В Тверской области в результате отражения беспилотной атаки загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
Он отметил, что возгорание уже локализовано. На месте развернут оперативный штаб. Организованы мероприятия по ликвидации последствий удара и обеспечению дальнейшей безопасности нефтебазы, отметил чиновник.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и персонала нефтебазы нет.
Ранее Минобороны сообщили, что за ночь с 7 на 8 июля с 20.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО над регионами России были перехвачены и сбиты 415 украинских беспилотников самолетного типа, напоминает RT.
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