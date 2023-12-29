Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей

По его словам, на подлете к Белгороду уничтожено несколько воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал.

Гладков сообщил, что выехал на место происшествия. Информация о последствиях на земле уточняется.

В пятницу четыре украинских беспилотника сбили над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

