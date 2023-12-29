Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника

По его словам, на подлете к Белгороду уничтожено несколько воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал.

Гладков сообщил, что выехал на место происшествия. Информация о последствиях на земле уточняется.

В пятницу четыре украинских беспилотника сбили над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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