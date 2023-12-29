Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
29 декабря 202323:59
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на подлете к Белгороду уничтожено несколько воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал.
Гладков сообщил, что выехал на место происшествия. Информация о последствиях на земле уточняется.
В пятницу четыре украинских беспилотника сбили над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru