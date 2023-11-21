Минобороны: ПВО перехватила украинский дрон над Брянской областью
Украинский беспилотник самолетного типа перехватили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Беспилотник был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над Брянским районом с помощью средств радиоэлектронной борьбы уничтожили дрон самолетного типа, сообщает телеканал «360».
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФНС: Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года
- Минобороны: ПВО перехватила украинский дрон над Брянской областью
- Глава политбюро ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
- Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией
- Антонов назвал новый пакет помощи Украине пилюлей для Зеленского
- Опрос: Россияне готовы потратить на «черную пятницу» не более 10 тысяч рублей
- Определились участники финального турнира Евро-2024
- На Кубани в массовой автоаварии с коровой погибли два человека
- Министр обороны Украины Умеров назвал «натофикацию» приоритетом
- Сенаторы в США призвали Байдена наладить поставку гумпомощи в Газу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru