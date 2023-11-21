Минобороны: ПВО перехватила украинский дрон над Брянской областью

Украинский беспилотник самолетного типа перехватили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

«Сегодня около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Беспилотник был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над Брянским районом с помощью средств радиоэлектронной борьбы уничтожили дрон самолетного типа, сообщает телеканал «360».

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:Брянская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

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