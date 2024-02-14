Минобороны: ПВО нейтрализовала девять украинских БПЛА за ночь
Девять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали за ночь над территориями двух регионов, а также над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона над Белгородской областью, один — над Воронежской. Кроме того, шесть БПЛА были нейтрализованы над акваторией Черного моря, пишет RT.
Накануне украинский беспилотник уничтожили над Клинцовским районом Брянской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru