Минобороны: ПВО нейтрализовала девять украинских БПЛА за ночь

Девять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали за ночь над территориями двух регионов, а также над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.

Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона над Белгородской областью, один — над Воронежской. Кроме того, шесть БПЛА были нейтрализованы над акваторией Черного моря, пишет RT.

Накануне украинский беспилотник уничтожили над Клинцовским районом Брянской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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