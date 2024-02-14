Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сработала ночью 14 февраля в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Губернатор напомнил, что минувшей ночью была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Валуйском округе.

«Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил глава региона, пострадавшей оказывают всю необходимую помощь, пишет RT.

Накануне средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: соцсети
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