Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области
Система противовоздушной обороны сработала ночью 14 февраля в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор напомнил, что минувшей ночью была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Валуйском округе.
«Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил глава региона, пострадавшей оказывают всю необходимую помощь, пишет RT.
Накануне средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru