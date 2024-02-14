Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области

Губернатор напомнил, что минувшей ночью была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Валуйском округе.

«Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил глава региона, пострадавшей оказывают всю необходимую помощь, пишет RT.

Накануне средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника, напоминает телеканал «360».

