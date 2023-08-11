Минобороны: Пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА по объекту в Москве

Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника по объекту в Москве. Об этом сообщает Минобороны России.

Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник в районе Карамышевской набережной

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку ... БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города», — указали в военном ведомстве.

В результате разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке пролета беспилотника на столицу. Аппарат был ликвидирован средствами противовоздушной обороны, его обломки упали в районе Карамышевской набережной, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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