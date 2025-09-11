Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России

По его словам, дети подсаживаются на аниме, в которых может демонстрироваться, в том числе, отвратительный контент: порнография, насилие, каннибализм.

«Нужен специальный орган, который будет отслеживать и в случае выявления блокировать подобный контент на всевозможных платформах», — пояснил Коченов.

Он также добавил, что такое ограничение не навредит культуре, так как у России есть свои герои и традиции.

Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиске» выяснил, что в первой половине 2025 года аниме на платформе смотрели на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».