Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России
Российским властям следует ограничить доступ детей к мультфильмам в жанре аниме. Об этом NEWS.ru заявил глава Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка при президенте РФ Андрей Коченов.
По его словам, дети подсаживаются на аниме, в которых может демонстрироваться, в том числе, отвратительный контент: порнография, насилие, каннибализм.
«Нужен специальный орган, который будет отслеживать и в случае выявления блокировать подобный контент на всевозможных платформах», — пояснил Коченов.
Он также добавил, что такое ограничение не навредит культуре, так как у России есть свои герои и традиции.
Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиске» выяснил, что в первой половине 2025 года аниме на платформе смотрели на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей
- Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России
- Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
- Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
- Стали смелее: Почему в России резко выросли продажи антидепрессантов
- Адвокат: Многоженец Сухов не избежит наказания по уголовному делу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru