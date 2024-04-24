В Смоленской области после атаки беспилотников произошли пожары на объектах ТЭК

«Силы ПВО... ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам... произошли возгорания», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Анохин, МЧС ликвидируют последствия удара. Позже губернатор уточнил, что при атаках БПЛА никто не пострадал, спасатели и правоохранители борются с последствиями и устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее в пригороде Воронежа был сбит беспилотник самолетного типа, из-за падения обломков загорелось частное домостроение в одном из СНТ, напоминает телеканал «360».

