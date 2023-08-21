Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки беспилотника в Подмосковье

Атака беспилотного летательного аппарата самолетного типа пресечена в Одинцовском районе Подмосковья, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны.

Беспилотники атакуют. Пострадавшие - на курском вокзале, сбитый БПЛА - в Москве

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области», — указали в военном ведомстве.

Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и потерпел крушение в районе Покровского, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.

Накануне в Минобороны сообщили, что три беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

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