Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки беспилотника в Подмосковье

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области», — указали в военном ведомстве.

Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и потерпел крушение в районе Покровского, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.

Накануне в Минобороны сообщили, что три беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

