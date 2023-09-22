Развожаев: Гражданская инфраструктура после атаки на штаб ЧФ не пострадала
Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота РФ после атаки на него не пострадала, люди, которые находились в момент удара на улице, также не пострадали. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работы по тушению пожара в штабе флота продолжаются. По словам губернатора, сил и средств достаточно, ситуация под контролем экстренных служб.
Развожаев подчеркнул, что на месте развернут оперштаб, идет координация работы всех служб.
Ранее, 22 сентября, Михаил Развожаев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам градоначальника, у Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского упал осколок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru