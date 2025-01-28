Минобороны: Над Смоленской областью сбили пять дронов ВСУ
28 января 202509:50
Пять дронов ВСУ ликвидировали над территорией Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, украинские беспилотники уничтожили в период с 06:50 до 07:20 мск. Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО.
Ранее глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что на подлете к Смоленску ликвидировали несколько БПЛА, пишет «Свободная пресса». Обошлось без пострадавших и разрушений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru