Минобороны: Над Смоленской областью сбили пять дронов ВСУ

Как уточнили в ведомстве, украинские беспилотники уничтожили в период с 06:50 до 07:20 мск. Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО.

Ранее глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что на подлете к Смоленску ликвидировали несколько БПЛА, пишет «Свободная пресса». Обошлось без пострадавших и разрушений.

