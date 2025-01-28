Над тремя регионами уничтожили пять украинских БПЛА

Пять беспилотников ВСУ сбили над территорией России в течение ночи. Об этом заявило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, по два дрона сбили над Белгородской и Брянской областями, еще один БПЛА ликвидировали над территорией Крыма.

Накануне вечером над республикой, Белгородской и Курской областями уничтожили пять украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

