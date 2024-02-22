Богомаз: В Брянской области уничтожен беспилотник

Над территорией Клинцовского района в Брянской области силами ПВО уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ

По его словам, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в Краснодарском крае в поле нашли дрон с гербом Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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