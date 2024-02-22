Богомаз: В Брянской области уничтожен беспилотник
22 февраля 202402:01
Над территорией Клинцовского района в Брянской области силами ПВО уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее в Краснодарском крае в поле нашли дрон с гербом Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru