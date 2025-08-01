Над территорией России уничтожили 60 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 60 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08... перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Министерство указало, что 31 БПЛА ликвидировали в Белгородской области, 12 – в Ростовской, пять – в Краснодарском крае, четыре – над Черным морем. Кроме того, три дрона ВСУ сбили в Воронежской области, по два – в Липецкой и Тульской областях, еще один – над водами Азовского моря.

Ранее глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщила, что город подвергся атаке беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов дронов, упавших на территорию Таганрога, пишет Ura.ru.

