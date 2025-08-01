Над территорией России уничтожили 60 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 60 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08... перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Министерство указало, что 31 БПЛА ликвидировали в Белгородской области, 12 – в Ростовской, пять – в Краснодарском крае, четыре – над Черным морем. Кроме того, три дрона ВСУ сбили в Воронежской области, по два – в Липецкой и Тульской областях, еще один – над водами Азовского моря.
Ранее глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщила, что город подвергся атаке беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов дронов, упавших на территорию Таганрога, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России уничтожили 60 украинских БПЛА
- На Камчатке после землетрясения произошло 120 афтершоков за сутки
- Трамп потратит 200 млн долларов на новый зал в Белом доме
- СМИ: Меладзе отказался давать концерты в России
- СМИ: В Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы
- Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма
- Таксисты могут уйти в «серую» зону из-за налогов
- Россияне стали скупать Wi-Fi-роутеры на фоне блокировок интернета
- Лавров заявил о намерении Запада нанести Москве поражение руками Украины
- Трамп: Новые санкции против России вряд ли будут эффективны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru