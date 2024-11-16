Минобороны: Над пятью регионами России уничтожили 34 украинских БПЛА

Тридцать четыре украинских беспилотника уничтожили над пятью регионами России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над Курской областью и 11 дронов – над Брянской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над территориями Крыма, Белгородской, Калужской областей.

Накануне военные уничтожили над Курской областью 15 украинских дронов.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОРегионыБеспилотникиМинобороны

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