Минобороны: Над пятью регионами России уничтожили 34 украинских БПЛА
16 ноября 202408:27
Тридцать четыре украинских беспилотника уничтожили над пятью регионами России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над Курской областью и 11 дронов – над Брянской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над территориями Крыма, Белгородской, Калужской областей.
Накануне военные уничтожили над Курской областью 15 украинских дронов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru