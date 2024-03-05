Минобороны: Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
5 марта 202410:47
Украинский беспилотник сбили над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, около 09:30 мск была пресечена попытка Киева атаковать объекты в России с помощью БПЛА самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Курской области», — подчеркнули в министерстве.
Ночью 5 марта российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru