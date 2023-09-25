Минобороны: над Курской областью сбит беспилотник

Власти Курска приняли решение об отмене салюта в честь дня города Обстановка в Косово в очередной раз обострилась В Амстердаме проходит демонстрация против поставок оружия Украине Десятки тысяч человек вышли на марш протеста в Мадриде Первый в мире препарат для выращивания зубов создают в Японии