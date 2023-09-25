Минобороны: над Курской областью сбит беспилотник

Украинская армия попытались совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата на российской территории, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Средствами противовоздушной обороны беспилотник уничтожен над Курской областью.

Ранее ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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