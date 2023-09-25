Минобороны: над Курской областью сбит беспилотник
25 сентября 202300:01
Украинская армия попытались совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата на российской территории, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны беспилотник уничтожен над Курской областью.
Ранее ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru