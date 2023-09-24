В Курске отменили салют в честь Дня города

Мэр Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале сообщил об отмене салюта в честь Дня города.

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«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города», - отметил Куцак.

По его словам, решение принято для обеспечения безопасности горожан, пишет RT.

Украинский беспилотник в воскресенье атаковал административное здание в центре Курска. Крыша здания получила незначительные повреждения, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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