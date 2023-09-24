В Курске отменили салют в честь Дня города
24 сентября 202318:16
Мэр Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале сообщил об отмене салюта в честь Дня города.
«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города», - отметил Куцак.
По его словам, решение принято для обеспечения безопасности горожан, пишет RT.
Украинский беспилотник в воскресенье атаковал административное здание в центре Курска. Крыша здания получила незначительные повреждения, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курске отменили салют в честь Дня города
- Косово обвинило Сербию в причастности к нападению на полицейских
- The Spectator: Киев может лишиться поддержки Запада из-за поведения Зеленского
- В Армению прибыла первая группа переселенцев из Карабаха
- Дуда заявил о готовности Польши обеспечить транзит украинского зерна
- «Пари НН» одержал волевую победу над «Оренбургом»
- Forbes: российские военные уничтожили редкие шведские танки Strv 122
- Художники создали граффити на стене вдоль «Технополиса» и завода «Москвич»
- Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании
- ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru