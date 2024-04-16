Минобороны: Над Курской областью сбили малоразмерный воздушный шар

Украинский малоразмерный воздушный шар сбили над Курской областью, передает Минобороны.

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Как отметили в военном ведомстве, около 08:15 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО... МВШ уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ранее над Курской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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