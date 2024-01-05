Генерал ВСУ Кривонос заявил о провале плана атаковать РФ миллионами дронов
Киев провалил план атаковать Россию миллионами беспилотников, сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой» отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.
Он напомнил о словах министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который сообщал о получении десятков миллионов долларов на «армию дронов». Кривонос назвал Федорова «болтливой базарной бабой», так как министр «наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше».
Генерал ВСУ указал, что полученные Украиной деньги были разворованы.
Ранее Кривонос раскритиковал Зеленского за неоправданный оптимизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru