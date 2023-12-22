Минобороны: Над Брянской областью уничтожили два украинских дрона
22 декабря 202312:10
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что военные около 10 часов утра пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку по объектам в России.
«Два украинских БпЛА уничтожены над территорией Брянской области», — указали в министерстве.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Курской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru