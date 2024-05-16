Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен дрон ВСУ
16 мая 202412:21
Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.
Ранее над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы «Ольха», ракету комплекса «Точка-У» и беспилотник ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru