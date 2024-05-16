Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен дрон ВСУ

Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» и ракету «Точка-У»

«Около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.

Ранее над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы «Ольха», ракету комплекса «Точка-У» и беспилотник ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороныБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры