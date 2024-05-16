Над Белгородской областью уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» и ракету «Точка-У»
Два реактивных снаряда, ракету тактического комплекса «Точка-У» и 11 беспилотников нейтрализовали ночью 16 мая над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и... комплекса "Точка-У"», — говорится в заявлении министерства.
Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда РСЗО «Ольха», ракету «Точка-У» и один дрон, над Тульской областью — два беспилотника. Кроме того, военные сбили четыре и перехватили два БПЛА над территорией Крыма, а также уничтожили по одному дрону ВСУ над Брянской и Калужской областями.
Накануне вечером силы ПВО уничтожили пять ракет ATACMS над Крымом, напоминает Ura.ru.
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