Над Белгородской областью уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» и ракету «Точка-У»

Два реактивных снаряда, ракету тактического комплекса «Точка-У» и 11 беспилотников нейтрализовали ночью 16 мая над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

«Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и... комплекса "Точка-У"», — говорится в заявлении министерства.

Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда РСЗО «Ольха», ракету «Точка-У» и один дрон, над Тульской областью — два беспилотника. Кроме того, военные сбили четыре и перехватили два БПЛА над территорией Крыма, а также уничтожили по одному дрону ВСУ над Брянской и Калужской областями.

Накануне вечером силы ПВО уничтожили пять ракет ATACMS над Крымом, напоминает Ura.ru.

