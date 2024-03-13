Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Российские десантники провели операцию на правом берегу Днепра Более 40 беспилотников сбито за последние сутки в Воронежской области В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом Президент России считает необходимым проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения Новинку «Автозавода Санкт-Петербург» презентовали на парковке перед зданием правительства северной столицы Евгений Петросян в 78 лет вновь стал отцом