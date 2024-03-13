Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Два беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

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«Около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.

Два украинских дрона были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что около 09:30 мск в Белгородской области сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская областьМинобороны

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