Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
13 марта 202412:13
Два беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.
Два украинских дрона были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что около 09:30 мск в Белгородской области сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru