Минобороны: Над Азовским морем уничтожили и перехватили 6 беспилотников ВСУ

Шесть украинских дронов самолетного типа остановили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

ПВО уничтожила и перехватила 35 украинских дронов над Крымом и Азовским морем

«5 декабря т.г. около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре и перехватили два украинских беспилотника над Азовским морем, пишет «Свободная пресса».

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 5 декабря ПВО уничтожила 22 украинских дрона и перехватила 13 БПЛА над Азовским морем и Крымом, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МинобороныПВОБеспилотникиАзовское Море

Горячие новости

Все новости

партнеры