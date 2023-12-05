Минобороны: Над Азовским морем уничтожили и перехватили 6 беспилотников ВСУ
Шесть украинских дронов самолетного типа остановили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
«5 декабря т.г. около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре и перехватили два украинских беспилотника над Азовским морем, пишет «Свободная пресса».
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 5 декабря ПВО уничтожила 22 украинских дрона и перехватила 13 БПЛА над Азовским морем и Крымом, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru