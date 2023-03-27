В Тульской области усилена защита после инцидента с беспилотником

После инцидента глава региона Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва. Отмечается, что в случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов.

Напомним, до трех человек выросло число пострадавших в результате взрыва в тульском городе Киреевске Тульской области.

