Алиев призвал Армению смириться с исходом «карабахского вопроса»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос с принадлежностью Нагорного Карабаха закрыт, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

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По его словам, эти земли являются частью Азербайджана и даже наименование «Нагорный Карабах» исчезло из лексикона международных организаций.

«Недавняя встреча в Брюсселе лишний раз это показала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьётся головой о стенку, но такова реальность», — резюмировал он.

Азербайджанский лидер призвал Ереван смириться с этим фактом, «хочет того Армения или нет».

Ранее Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному договору на уровне министров иностранных дел. По его словам, необходимо обсудить, в том числе, вопрос безопасности армянского населения Карабаха, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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