Алиев призвал Армению смириться с исходом «карабахского вопроса»

По его словам, эти земли являются частью Азербайджана и даже наименование «Нагорный Карабах» исчезло из лексикона международных организаций.

«Недавняя встреча в Брюсселе лишний раз это показала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьётся головой о стенку, но такова реальность», — резюмировал он.

Азербайджанский лидер призвал Ереван смириться с этим фактом, «хочет того Армения или нет».

Ранее Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному договору на уровне министров иностранных дел. По его словам, необходимо обсудить, в том числе, вопрос безопасности армянского населения Карабаха, сообщает RT.