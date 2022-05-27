Алиев призвал Армению смириться с исходом «карабахского вопроса»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос с принадлежностью Нагорного Карабаха закрыт, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, эти земли являются частью Азербайджана и даже наименование «Нагорный Карабах» исчезло из лексикона международных организаций.
«Недавняя встреча в Брюсселе лишний раз это показала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьётся головой о стенку, но такова реальность», — резюмировал он.
Азербайджанский лидер призвал Ереван смириться с этим фактом, «хочет того Армения или нет».
Ранее Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному договору на уровне министров иностранных дел. По его словам, необходимо обсудить, в том числе, вопрос безопасности армянского населения Карабаха, сообщает RT.
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