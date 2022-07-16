Алиев обвинил Минобороны России в невыполнении договоренностей по Карабаху
Министерство обороны России не выполнило договоренности по обеспечению вывода армянских военных из Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Слова главы республики приводит Telegram-канал «Interfax Azerbaijan».
Алиев указал, что в декларации от 10 ноября 2020 года Армения обязалась вывести войска из Карабаха. В свою очередь, представители российского Минобороны обещали азербайджанским коллегам, что армянские военные покинут территорию до июня. Однако договоренности так и не были выполнены.
«Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения», — подчеркнул президент.
По словам президента Азербайджана, российские миротворцы не принуждают Армению выводить своих военных, и это «неприемлемо». При этом Алиев отметил, что пока «неуместно говорить» о возможных ответных шагах.
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