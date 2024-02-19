По его словам, инцидент произошёл 5 декабря 2023 года, он был организован Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

«ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов» - заключил Кириллов.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».