Минобороны: Главу ЛНР Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, инцидент произошёл 5 декабря 2023 года, он был организован Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
«ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов» - заключил Кириллов.
Ранее Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru