СМИ: телеканал France 24 сообщил о подготовке покушения на Макрона в Киеве

В эфире телеканала продемонстрировали скриншоты переписки из окружения бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Из нее следует, что разработкой операции руководил начальник ГУР.

По данным источников, планировалось убить Макрона, обвинить в покушении Россию и втянуть НАТО в конфликт. Планы нарушил Залужный, который сообщил о намерении Буданова в Париж.

Телеканал опроверг сообщения о появлении в эфире информации о подготовке покушения на Макрона.

Макрон ранее отложил поездку на Украину, которая планировалась 13-14 февраля. Решение принято для обеспечения безопасности французского лидера, отмечает «Радиоточка НСН».

