СМИ: телеканал France 24 сообщил о подготовке покушения на Макрона в Киеве

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) готовил покушение на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой телеканал France 24.

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В эфире телеканала продемонстрировали скриншоты переписки из окружения бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Из нее следует, что разработкой операции руководил начальник ГУР.

По данным источников, планировалось убить Макрона, обвинить в покушении Россию и втянуть НАТО в конфликт. Планы нарушил Залужный, который сообщил о намерении Буданова в Париж.

Телеканал опроверг сообщения о появлении в эфире информации о подготовке покушения на Макрона.

Макрон ранее отложил поездку на Украину, которая планировалась 13-14 февраля. Решение принято для обеспечения безопасности французского лидера, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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