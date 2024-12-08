Минобороны доложило об отражении атаки украинских дронов
Украина вновь попыталась атаковать дронами объекты на территории России. Эту попытку пресекли силы ПВО РФ, доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.
Здесь уточняется, что попытка атаки предпринималась в воскресенье, 8 декабря, в период с 14:30 до 14:55. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.
Три таких аппарата российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью. Еще два сбили у побережья Крыма и над акваторией Черного моря.
В ночь на 8 декабря над пятью регионами России сбили 46 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru