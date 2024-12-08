Минобороны доложило об отражении атаки украинских дронов

Украина вновь попыталась атаковать дронами объекты на территории России. Эту попытку пресекли силы ПВО РФ, доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.

Здесь уточняется, что попытка атаки предпринималась в воскресенье, 8 декабря, в период с 14:30 до 14:55. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

За ночь над пятью регионами РФ силы ПВО сбили 46 дронов ВСУ

Три таких аппарата российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью. Еще два сбили у побережья Крыма и над акваторией Черного моря.

В ночь на 8 декабря над пятью регионами России сбили 46 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаБеспилотникиМинобороны РФ

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