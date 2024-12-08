Минобороны доложило об отражении атаки украинских дронов

Три таких аппарата российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью. Еще два сбили у побережья Крыма и над акваторией Черного моря.



В ночь на 8 декабря над пятью регионами России сбили 46 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

