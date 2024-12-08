За ночь над пятью регионами РФ силы ПВО сбили 46 дронов ВСУ
8 декабря 202410:23
За ночь 8 декабря над пятью регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 46 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
По данным ведомства, 17 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, 12 — над Курской, шесть — над Воронежской, семь — над Ростовской и четыре — над Астраханской областью.
Отмечается, что для атаки на российские регионы ВСУ применили БПЛА самолетного типа.
Ранее RT сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в районе Новошахтинска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru