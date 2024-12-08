За ночь над пятью регионами РФ силы ПВО сбили 46 дронов ВСУ

По данным ведомства, 17 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, 12 — над Курской, шесть — над Воронежской, семь — над Ростовской и четыре — над Астраханской областью.

Отмечается, что для атаки на российские регионы ВСУ применили БПЛА самолетного типа.

Ранее RT сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в районе Новошахтинска.



