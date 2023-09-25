Минобороны: Четыре БПЛА уничтожены над Черным морем и Крымом
Четыре украинских беспилотника самолетного типа сбиты над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в оборонном ведомстве.
Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что системы ПВО сбили два украинских БПЛА над Суражским районом региона, напоминает телеканал «360». Кроме того, дроны противника были сбиты в Курске и области, зафиксированы повреждения частных домовладений и административного здания, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru