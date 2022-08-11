Минобороны Белоруссии опровергло данные о взрывах на военном аэродроме под Гомелем

«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению», — отметили в военном ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, пишет RT.

Во вторник серия взрывов прогремела на военном аэродроме в Крыму. По данным Минобороны РФ, на объекте в районе поселка Новофедоровка сдетонировали авиационные боеприпасы. Сообщалось об одном погибшем и четырнадцати пострадавших, пишет Ura.ru.

