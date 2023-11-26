Министр здравоохранения Камчатки оказал помощь пострадавшей на борту пассажирке
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков оказал первую помощь пострадавшей из-за турбулентности в самолете женщине. Инцидент произошел на борту рейса Петропавловск-Камчатский – Москва. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пассажирку самолета Любовь.
Экипаж предупредил пассажиров о турбулентности над территорией северного Урала. Пассажиров попросили лечь на пол, рассказала Любовь. По ее словам, всем было страшно, возникло ощущение падения.
«Началось все неожиданно — была сильная турбулентность. Женщина, которая получила травму, она в этот момент находилась в туалете и пыталась дойти до своего места. При падении самолета вниз она получила травму головы», — рассказала Любовь.
У женщины при падении открылось кровотечение. На призыв экипажа откликнулся министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который летел этим рейсом. Он наложил пострадавшей повязку.
При посадке в Москве женщину первой высадили с самолета и передали медикам для оказания дальнейшей помощи, пишет издание.
Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru