Министр здравоохранения Камчатки оказал помощь пострадавшей на борту пассажирке

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков оказал первую помощь пострадавшей из-за турбулентности в самолете женщине. Инцидент произошел на борту рейса Петропавловск-Камчатский – Москва. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пассажирку самолета Любовь.

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Экипаж предупредил пассажиров о турбулентности над территорией северного Урала. Пассажиров попросили лечь на пол, рассказала Любовь. По ее словам, всем было страшно, возникло ощущение падения.

«Началось все неожиданно — была сильная турбулентность. Женщина, которая получила травму, она в этот момент находилась в туалете и пыталась дойти до своего места. При падении самолета вниз она получила травму головы», — рассказала Любовь.

У женщины при падении открылось кровотечение. На призыв экипажа откликнулся министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который летел этим рейсом. Он наложил пострадавшей повязку.

При посадке в Москве женщину первой высадили с самолета и передали медикам для оказания дальнейшей помощи, пишет издание.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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