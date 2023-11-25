Самолет Новосибирск-Сочи сел в Челябинске из-за больного пассажира
Летевший из Новосибирска в Сочи самолет авиакомпании Nordwind вынужденно сел в Челябинске из-за больного пассажира. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, борт с 201 пассажиром, в том числе 4 несовершеннолетними, осуществил посадку в аэропорту Баландино в 06:42 (04:42 мск).
«Произошла вынужденная посадка рейса №472 ... по решению командира воздушного судна авиакомпании Nordwind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру», — указали в прокуратуре.
Отмечается, что пассажира госпитализировали. Вылет самолета из Челябинска намечен на 19:00 (17:00 мск).
Ранее выполнявший рейс из Сочи пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Предварительно, борту пришлось приземлиться из-за неисправности закрылок.
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