Самолет Новосибирск-Сочи сел в Челябинске из-за больного пассажира

По данным надзорного ведомства, борт с 201 пассажиром, в том числе 4 несовершеннолетними, осуществил посадку в аэропорту Баландино в 06:42 (04:42 мск).

«Произошла вынужденная посадка рейса №472 ... по решению командира воздушного судна авиакомпании Nordwind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру», — указали в прокуратуре.

Отмечается, что пассажира госпитализировали. Вылет самолета из Челябинска намечен на 19:00 (17:00 мск).

Ранее выполнявший рейс из Сочи пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Предварительно, борту пришлось приземлиться из-за неисправности закрылок.

