Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области

МЧС России доставило очередную партию гуманитарной помощи населению сектора Газа Израиль готовит к освобождению 42 заключенных в рамках сделки с ХАМАС Цены на автомобили в этом году в РФ выросли от 8 до 18% Под Астраханью обнаружили кирпичную постройку Х века