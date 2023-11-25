Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области
25 ноября 202316:20
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Отмечается, что на борту самолета был только его пилот, он самостоятельно выбрался и не пострадал. Возгорания после аварийной посадки не последовало.
На месте инцидента сейчас работают оперативные службы.
Ранее выполнявший рейс из Сочи пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Предварительно, борту пришлось приземлиться из-за неисправности закрылок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru