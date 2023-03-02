Кравцов опроверг информацию об обстреле школьного автобуса в Брянской области
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что появившаяся в украинских СМИ информация о том, что в Брянской области диверсанты якобы обстреляли школьный автобус, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
По его словам, проникшие на российскую территорию террористы обстреляли мирных граждан - автомобиль «Нива», в которой ехали дети. Он отметил, что диверсанты видели, что это гражданская машина.
«Они видели, что это не военная машина... никакого школьного автобуса не было», - указал министр.
Кравцов добавил, что действия диверсантов преследовали одну цель - посеять панику, но «этого не будет, ситуация под контролем».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсанты, совершившие теракт в Брянской области, умышленно стреляли по машине, сообщает RT.
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