Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по пекарне Лисичанска

Потелещенко возглавлял республиканское министерство в сентябре прошлого года. По данным СМИ, во время взрыва Потелещенко находился в кафе «Адриатика» на дне рождения депутата Ивана Жушма.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своих соцсетях подтвердил смерть Потелещенко.

По последним данным, в результате украинского удара по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — один ребенок, еще десять человек пострадали. В республике объявили траур, отмечает RT.

