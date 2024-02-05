Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по пекарне Лисичанска
Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
Потелещенко возглавлял республиканское министерство в сентябре прошлого года. По данным СМИ, во время взрыва Потелещенко находился в кафе «Адриатика» на дне рождения депутата Ивана Жушма.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своих соцсетях подтвердил смерть Потелещенко.
По последним данным, в результате украинского удара по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — один ребенок, еще десять человек пострадали. В республике объявили траур, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru