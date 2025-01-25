Минимум три мирных жителя погибли при обстреле Алешек кассетными боеприпасами
25 января 202515:35
Минимум три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами Алешек в Херсонской области, сообщил Владимир Сальдо.
По его словам, есть опасность для других жителей, поскольку город «усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами».
Сальдо попросил жителей Алешек не выходить из домов и по возможности укрыться в убежищах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Черкассах и Кременчуге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru