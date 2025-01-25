Минимум три мирных жителя погибли при обстреле Алешек кассетными боеприпасами

По его словам, есть опасность для других жителей, поскольку город «усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами».

Сальдо попросил жителей Алешек не выходить из домов и по возможности укрыться в убежищах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Черкассах и Кременчуге.