Минимум три мирных жителя погибли при обстреле Алешек кассетными боеприпасами

Минимум три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами Алешек в Херсонской области, сообщил Владимир Сальдо.

Минобороны: Ночью над Брянской областью сбили украинский БПЛА

По его словам, есть опасность для других жителей, поскольку город «усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами».

Сальдо попросил жителей Алешек не выходить из домов и по возможности укрыться в убежищах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Черкассах и Кременчуге.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ХерсонУкраинаВСУОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры