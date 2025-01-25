Минобороны: Ночью над Брянской областью сбили украинский БПЛА

Один украинский беспилотник сбили за ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

Беспилотник ликвидировали дежурные средства ПВО.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили БПЛА, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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