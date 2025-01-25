Минобороны: Ночью над Брянской областью сбили украинский БПЛА
25 января 202507:24
Один украинский беспилотник сбили за ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.
Беспилотник ликвидировали дежурные средства ПВО.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили БПЛА, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru