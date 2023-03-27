Два человека погибли при взрыве около здания МИД Афганистана в Кабуле
27 марта 202313:48
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около здания МИД Афганистана в Кабуле, сообщила международная медицинская организации Emergency в Twitter.
Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел в момент, когда сотрудники МИДа выходили из здания. По данным местных изданий, в результате взрыва пострадало около 30 человек.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru