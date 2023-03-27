Два человека погибли при взрыве около здания МИД Афганистана в Кабуле

Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел в момент, когда сотрудники МИДа выходили из здания. По данным местных изданий, в результате взрыва пострадало около 30 человек.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе.