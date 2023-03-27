Два человека погибли при взрыве около здания МИД Афганистана в Кабуле

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около здания МИД Афганистана в Кабуле, сообщила международная медицинская организации Emergency в Twitter.

Взрыв прогремел на шоколадной фабрике в США

Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел в момент, когда сотрудники МИДа выходили из здания. По данным местных изданий, в результате взрыва пострадало около 30 человек.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе.

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Фото: JURISTnews/twitter.com
ТЕГИ:КабулАфганистанЖертвыВзрыв

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