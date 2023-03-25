Взрыв прогремел на шоколадной фабрике в США
Взрыв произошел на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге в американском штате Пенсильвания, в результате шесть человек пострадали. Об этом сообщает NBC 10.
По данным телеканала, ЧП произошло в пятницу около 17:00 (00:00 субботы по Москве). После взрыва на фабрике разгорелся пожар. Специалисты работают над ликвидацией возгорания.
В городской больнице сообщили, что после инцидента были госпитализированы шесть человек. Причины взрыва не уточняются. Данные о количестве сотрудников, которые остаются на фабрике, не приводятся.
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