Взрыв прогремел на шоколадной фабрике в США

Взрыв произошел на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге в американском штате Пенсильвания, в результате шесть человек пострадали. Об этом сообщает NBC 10.

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По данным телеканала, ЧП произошло в пятницу около 17:00 (00:00 субботы по Москве). После взрыва на фабрике разгорелся пожар. Специалисты работают над ликвидацией возгорания.

В городской больнице сообщили, что после инцидента были госпитализированы шесть человек. Причины взрыва не уточняются. Данные о количестве сотрудников, которые остаются на фабрике, не приводятся.

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ФОТО: РИА Новости
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