Взрыв прогремел на шоколадной фабрике в США

По данным телеканала, ЧП произошло в пятницу около 17:00 (00:00 субботы по Москве). После взрыва на фабрике разгорелся пожар. Специалисты работают над ликвидацией возгорания.

В городской больнице сообщили, что после инцидента были госпитализированы шесть человек. Причины взрыва не уточняются. Данные о количестве сотрудников, которые остаются на фабрике, не приводятся.

