Минхздрав Подмосковья: В списках погибших в «Крокусе» 41 опознанный

Минздрав Подмосковья обновил данные в списке опознанных погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

СК РФ: Количество погибших выросло до 93

Установлены имена 41 погибшего в результате трагедии. Список опубликован на сайте Минздрава Подмосковья с данными на 11.30 мск, отмечает RT.

Самому молодому погибшему 33 года, самому старшему — 71 год, пишут «Известия».

Ранее ведомство размещало документ с именами 37 опознанных погибших, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МинздравПогибшиеТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры