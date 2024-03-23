Минхздрав Подмосковья: В списках погибших в «Крокусе» 41 опознанный
23 марта 202412:31
Минздрав Подмосковья обновил данные в списке опознанных погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Установлены имена 41 погибшего в результате трагедии. Список опубликован на сайте Минздрава Подмосковья с данными на 11.30 мск, отмечает RT.
Самому молодому погибшему 33 года, самому старшему — 71 год, пишут «Известия».
Ранее ведомство размещало документ с именами 37 опознанных погибших, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru