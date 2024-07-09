Минэнерго: Почти 600 тысяч человек на юге России находятся без электричества

Отмечается, что основной причиной массовых нарушений стала аномально высокая температура воздуха. Так, в Ростовской области без энергоснабжения находятся более 324 тысяч человек, в Краснодарском крае и Республике Адыгея — 181 тысяча человек, в Астраханской области — 94,3 тысячи потребителей.

Подчеркивается, что специалисты занимаются восстановлением подачи электричества.

Ранее сообщалось, что график временного отключения электричества был введен в Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».

