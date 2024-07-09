В Ростовской области без электричества остались более 200 тысяч потребителей

По данным ведомства, в настоящее время в регионе без электричества остаются 226 260 потребителей.

«Энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Минэнерго держит вопрос на контроле», - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что аналогичная ситуация сложилась в Краснодарском крае, где отключения объектов электросетевого хозяйства затронули более 325 тысяч человек, по последним данным без электричества остаются 42 тысячи потребителей.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе частично ограничат подачу электроэнергии для предприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».