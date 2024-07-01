Светофоры в Белгороде отключились из-за проблем с электричеством
Светофоры отключились в Белгороде в связи с перебоями в подачи электроэнергии, отмечаются также проблемы с функционированием интернета. На предприятии «Белгородэнерго» объясняют это «внешним воздействием на энергообъект».
Кроме того, может быть нарушена подача воды. Водоканал областного центра задействовал генераторы, сообщили городские власти. Энергокомпания осуществляет перевод снабжения на резервные мощности. Социальные объекты запитываются электричеством от передвижных источников.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ракетную опасность в районах, где пропал свет, будут объявлять через мобильные громкоговорители на машинах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что ситуация будет исправлена. При этом свет также пропал в городе Шебекино.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru