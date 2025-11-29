Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в организации двух убийств

Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в двух убийствах и покушении на адвоката, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным источника, первой жертвой оказался председатель профсоюза авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадий Борисов. Известно, что уголовное дело о его убийстве начали расследовать еще в 1999 году. Позже расследования убийства экс-главы ФСФО Георгия Таля и покушения на адвоката Илью Перегудова в 2021 году объединили в одно делопроизводство.

Ибрагима Сулейманова задержали в Москве 3 октября по подозрению в убийстве, которое было совершенно несколько лет назад. К тому же у фигуранта имеются судимости за мошенничество и отмывание денег. Суд продлил арест Сулейманову до 27 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Суды общей юрисдикции города Москвы
