Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в организации двух убийств

Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в двух убийствах и покушении на адвоката, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным источника, первой жертвой оказался председатель профсоюза авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадий Борисов. Известно, что уголовное дело о его убийстве начали расследовать еще в 1999 году. Позже расследования убийства экс-главы ФСФО Георгия Таля и покушения на адвоката Илью Перегудова в 2021 году объединили в одно делопроизводство.